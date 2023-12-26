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        Haberler Yaşam Samsun İlçeleri: Samsun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Samsun ilçeleri: Samsun ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Ülkemizin en güzel liman kentlerinden biri olan Samsun, ticaret ve lojistik açıdan da stratejik bir öneme sahiptir. Orta Karadeniz'in en kalabalık bölümü olan şehrin yerleşim geçmişi, MÖ 60.000 yılına kadar uzanmaktadır. Samsun ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:36
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        Samsun ilçeleri
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        Doğal limanı, korunaklı yapısı ve görselliğiyle tarih boyunca pek çok medeniyetin dikkatini çeken Samsun'un en eski yerleşim yeri Tekkeköy'dedir. Tekkeköy mağaralarından elde edilen arkeolojik bulgular ise Samsun tarihini Mezolotik ( M.Ö. 12000 ile 8.000) döneme kadar götürmektedir. Ayrıca şehir merkezinde M.Ö. 7000'şi yıllara uzanan arkeolojik malzemeler elde edilmiştir.

        Samsun adının kökeninin İbraniceden ve Osmanlı Türkçesinden geldiği hakkında iki farklı görüş bulunmaktadır. İbranice kökenli olduğunu savunan görüşe göre İbrani lider Samson, Karadeniz kıyılarına kadar gelip bir kent kurmuş ve kente kendi ismini vermiştir. Diğer bir görüşe göre ise isim Nuh'un oğullarından biri olan Sam'dan türemiştir. Ancak bu iki görüş de kanıtlanamamıştır. İsmin Türkçe kökenli olduğunu savunan bir görüş daha yer almaktadır. Bu görüşe göre isim Osmanlı Türkçesindeki "köpek" anlamına gelen kelimeden türemiştir. Çeşitli medeniyetler altında yönetilmiş olan Samsun şehrimizin 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu 17 ilçeden 4’ü merkez ilçedir. İşte, Samsun ilimizin tüm ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Atakum
        • Canik
        • İlkadım
        • Tekkeköy

        Diğer İlçeler:

        • 19 Mayıs
        • Alaçam
        • Asarcık
        • Ayvacık
        • Bafra
        • Çarşamba
        • Havza
        • Kavak
        • Ladik
        • Salıpazarı
        • Terme
        • Vezirköprü
        • Yakakent

        Samsun'un İlçeleri

        Karadeniz’in en önemli şehirlerinden biri olan Samsun’un yüzölçümü 9.725 km²'dir. Buna göre, ülkemizdeki toprakların 1,25'lik oranını meydana getirmektedir. Yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi Vezirköprü'dür. En küçük yüz ölçümüne sahip ilçesi ise İlkadım'dır. İlkadım ilçesi, en küçük yüz ölçümüne sahip olan ilçe olmasına karşılık nüfus Samsun nüfusu Tüik tarafından 1.368.488 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu 676.798 ve kadın nüfusu 691.690’dır. Samsun ilimize bağlı olarak 17 ilçe mevcuttur. Samsun ilimizin ilçeleri şunlardır: Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent.

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        Samsun Merkez İlçeleri

        Tarihi boyunca Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde her zaman önemli bir liman şehir olan Samsun, günümüzde de deniz ticareti, turizm ve doğal güzellikleriyle adından söz ettirmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kuruluş döneminde büyük bir rol üstlenen şehir, bu dönemi yansıtan birbirinden güzel müzelere sahiptir. Mavi bayraklı onlarca plaja sahip olan Samsun, bu yönüyle de yaz turizminin merkezlerinden biri halini almıştır. Kış aylarında ise Akdağ'da bulunan kayak merkeziyle tüm dünyadaki kayak severleri bir araya getirmektedir. Samsun’un 4 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

        Merkez İlçeler:

        • Atakum
        • Canik
        • İlkadım
        • Tekkeköy

        Samsun İlçeler Haritası

        Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek aracı olarak ilk akla gelen haritalardır. Harita yardımıyla Samsun’un ilçelerinin büyüklükleri, yüz ölçümleri ya da ilçelerin kıyıya olan uzaklıkları hakkında bilgi edinebiliriz. İşte, Samsun şehrimizin ilçeler haritası:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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