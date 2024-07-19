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Samsun'da olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı.

YERE YATIRDI BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADI İHA'da yer alan habere göre akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan saldırgana, ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti. REKLAM

POLİSLER ADAMA MÜDAHALE ETTİ Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.