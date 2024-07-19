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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Eşini valilik önünde boğmaya çalıştı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşini valilik önünde boğmaya çalıştı!

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan bir kişi, aynı kurumda çalışan eşini valilik binası önünde yere yatırarak boğmaya çalıştı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:40
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        Eşini valilik önünde boğmaya çalıştı!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı.

        YERE YATIRDI BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADI

        İHA'da yer alan habere göre akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan saldırgana, ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti.

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        POLİSLER ADAMA MÜDAHALE ETTİ

        Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı.

        Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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