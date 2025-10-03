Habertürk
Habertürk
        Cezaevine uyuşturucu sokan avukata hapis | SON DAKİKA HABERİ

        Cezaevine uyuşturucu sokan avukata hapis!

        Samsun'da, cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde götürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın avukat M.B.G., yargılandığı mahkemece 20 yıl 7 ay hapis ve 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 07:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:21
        Cezaevine uyuşturucu sokan avukata hapis!
        Samsun'da edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu avukatlarından M.B.G.'nin, Samsun Kapalı Cezaevi'nde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edildi.

        2 ÇOCUK SAHİBİ VE AVUKAT

        Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve 31 Aralık'ta tutuklanan 2 çocuk annesi avukat hakkında dava açıldı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden getirilen Av. M.B.G. katıldı.

        20 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

        Suçlamaları kabul etmeyen G., mahkemece 'cezaevine yasak madde sokmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis ile 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

        Mahkeme ayrıca avukatın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
