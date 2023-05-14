Samsun Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Samsun başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Samsun seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Samsun Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.80 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85.3 oldu. Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 473.107 oyla yüzde 63.91 - Kemal Kılıçdaroğlu: 220.356 oyla yüzde 29.77 - Sinan Oğan: 42.712 oyla yüzde 5.77 - Muharrem İnce: 4.079 oyla yüzde 0.55 aldı. Samsun 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 473.107 oyla yüzde 63.91Kemal Kılıçdaroğlu: 220.356 oyla yüzde 29.77Sinan Oğan: 42.712 oyla yüzde 5.77Muharrem İnce: 4.079 oyla yüzde 0.55

Samsun Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.16 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:32 itibarıyla yüzde 72.2 oranında açıldı. 2023 Samsun milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 396.667 oyla yüzde 66.35 - Millet İttifakı: 167.659 oyla yüzde 28.04 - Ata İttifakı: 8.740 oyla yüzde 1.46 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.389 oyla yüzde 0.57 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 777 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:32 itibarıyla 2023 Samsun milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 396.667 oyla yüzde 66.35Millet İttifakı: 167.659 oyla yüzde 28.04Ata İttifakı: 8.740 oyla yüzde 1.46Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.389 oyla yüzde 0.57Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 777 oyla yüzde 0.13AK Parti: 271.844 oyla yüzde 45.47CHP: 100.277 oyla yüzde 16.77MHP: 91.919 oyla yüzde 15.37İYİ Parti: 67.382 oyla yüzde 11.27YENİDEN REFAH: 24.019 oyla yüzde 4.02BBP: 8.885 oyla yüzde 1.49ZP: 8.740 oyla yüzde 1.46MEMLEKET: 5.545 oyla yüzde 0.93TİP: 1.946 oyla yüzde 0.33YEŞİL SOL: 1.443 oyla yüzde 0.24ANAP: 1.183 oyla yüzde 0.20AB: 861 oyla yüzde 0.14GENÇ: 832 oyla yüzde 0.14MP: 632 oyla yüzde 0.11HAKPAR: 512 oyla yüzde 0.09TKP: 403 oyla yüzde 0.07HKP: 362 oyla yüzde 0.06SOL PARTI: 252 oyla yüzde 0.04GBP: 223 oyla yüzde 0.04TKH: 122 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00