İddiaya göre, Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir alışveriş merkezindeki iç çamaşırı mağazasına gelen M.Ç, iş yeri çalışanı S.Ç'ye saldırdı.S.Ç'yi darp ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.Ç, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerince yakalandı.



TUTUKLANDI



İHA'nın haberine göre mağazaya gelen polislerce gözaltına alınan zanlı, Gazi Polis Merkezine götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç, "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklandı.