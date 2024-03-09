Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı

Bülent Yıldırım: Bazı açılarda topa vurduğu gözüküyor ama bazı açılarda tam net belli olmuyor. Köhn, topla birlikte rakibinin de ayağına temas ediyor. Bu hakem yorumu bu yüzden VAR buna karışamadı. Bana göre faul verilse daha doğru olurdu.