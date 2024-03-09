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İstanbul Eyüpsultan’da bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Yazar Eylem Tok ve Doktor Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T. Cihantimur’un annesiyle birlikte yurt dışına kaçmasının etkileri sürüyor. T. Cihantimur ile o gece birlikte olan arkadaşlarının ifadesine Habertürk ulaştı. O ifadelerde olay anında yaralıların elinden alındığı iddia edilen telefonlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

Kazanın ardından oğlunu Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı iddia edilen Eylem Tok’un, yaralıların telefonlarını olay yerinden topladığı da ileri sürülmüştü. Şüpheli Eylem Tok bu iddiaları yalanlarken Habertürk’ün özel olarak ulaştığı bilgiye göre; Cihantimur ailesinin özel şoförü telefonu “aracı temizlerken buldum” diyerek karakola teslim etti. Olay anında kazayı yapan 17 yaşındaki çocuğun yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerinde ise kayıp telefon detayı dikkat çekti. REKLAM ÖNÜMÜZDEKİLERİ GÖRÜNCE DİREKSİYONU KIRDI Kazayı yapan T. Cihantimur’un aracında bulunan 17 yaşındaki Alp K. olaydan bir gün sonra 2 Mart 21:30 civarında emniyette verdiği ifadesinde iki araç olduklarını söyleyerek araçtakilerin isimlerini verdi. Bahçeköy orman yoluna girdiklerini anlatarak, “Orman yoluna girince Demir bize el hareketi yaparak önüne geçmemizi istedi. Biz de buna istinaden Demir'i solladık ve önüne geçerek ilerledik. Kasise denk geldiğimizde T. biraz yavaşladı ve kasisi geçince hızlandı. Daha sonra T. Cihantimur yolun sağ tarafında gidiş istikametimizde bir şeyler olduğunu gördü ve direksiyonu ani bir şekilde çarpmamak için sola doğru kırdı.

ARAÇ KAYARAK YOLDAKİLERE ÇARPTI “Araç bir anda kaymaya başladı, aracın sağ tarafı yani beni olduğum taraf ATV tarzı araçlara doğru kayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımız solda bulunan yamaca doğru çıktı. Akabinde T., ben, Arda ve Bartu araçtan indik. Yolun ortasında yerde iki kişinin yaralı şekilde yattığını gördüm. Onların yanına giderek iletişim kurmaya çalıştık. T., o esnada kendi arabasının önüne gitti ve aracın altında bir kişi olduğunu bize söyledi. Akabinde yolda geçen başka araçlar da durmuş ve yardımcı oluyordu, kalabalık kişiler içinde birilerinin 112'yi aradığını duydum." REKLAM ÇEVREDEKİLER YARALILARA YARDIM EDERKEN ŞÜPHELİ ANNESİNİ ARADI “Daha sonrasında yolun yamaç kısmında alt tarafta bir yaralının daha olduğunu öğrendik. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. T. Cihantimur bu esnada kendi telefonu ile önce özel şoförünü sonra da annesini arayarak kaza yaptığını söyledi. Olay yerine itfaiye ekibi geldi ve müdahale etmeye başladı. Bu sırada Eylem Tok yanındaki bir kadınla olay yerine geldi. Beni, T. ve Demir'i aldı ve olay yerinden uzaklaştık. Bizi site girişinde indirdiler ve devam ettiler. Site önünde bulunduğumuz esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Zekai H. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük.”

“VİRAJA HIZLI GİRİNCE YALPALADI” Yaralının telefonunun kendisinde kaldığı iddia edilen Zekai H. olaydan 2 gün sonra 3 Mart gece yarısı sularında emniyette ifade verdi. Yaya olan arkadaşlarını bırakmak için yola çıktıklarını söyleyerek, ifadesinde şunları söyledi: “Orman yolunda seyir halindeyken biz öndeydik, ancak T., bizi solladı. Arada başka bir araç vardı, o araç bize yol verince T. ile arka arkaya gitmeye devam ettik. Daha sonra T., daha da hızlandı ve hızlı bir şekilde viraja sert girip yalpaladı. Aracı kaymaya başladı ancak aramızda mesafe olduğu için T.’nin önünü göremiyordum. Biz de tam virajı döndüğümüz anda T.’nin aracının yolun solundaki su kanalına çıktığının gördük. Hemen araçtan indik ve yolun ortasında 2 yaralının yattığını gördük.”

“YARALININ TELEFONUNU CEBİME KOYDUM” “Ben yaralılardan birinin yanına gittim ve konuşmaya çalıştım. Bana telefonunu verdi ve ışığını tutarak başına bakmamı istedi. Telefonun ışığını tuttum ve başına baktım. Sonra o anki dalgınlıkla yaralının telefonunu cebime koydum. Sonra diğer yaralının yanına gittim. O sırada yoldan geçen araçlar durmaya başladı. Etraf çok kalabalık oldu. Olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri geleceğini düşünerek yolu açmak için Kemal A. ile birlikte araçla siteye gittim ve arabayı bıraktıktan sonra olay yerine gitmek için taksi çağırdık." REKLAM “EYLEM TOK TELEFONU SAHİBİNE VERECEĞİNİ SÖYLEYEREK ALDI” “Bu sırada arkadaşım Kerem’i gördüm, olay yerine gideceğini düşünerek telefonu götürüp oraya bırakması için kendisine verdim. Ancak Kerem böyle bir sorumluluk alamayacağını söyleyerek telefonu site girişinde bulunan duvarın üzerine bıraktı. Sonra da güvenlik gelerek telefonu aldı. Daha sonra veliler geldi ve bizi uzaklaştırdı. Bu sırada T.’nin annesi Eylem Tok geldi ve telefonu sahibine vereceğini söyleyerek güvenlikten telefonu aldı.” NE OLMUŞTU? İddiaya göre; 1 Mart gecesi İstanbul Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27) motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Göktürk’ten iki araçla peş peşe yola çıkan 18 yaş altındaki çocuklar da Kemerburgaz yönüne doğru seyir halindeydi. BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ İSE YARALANDI Bu sırada ünlü yazar Eylem Tok ve ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur’un oğlu öndeki aracı kullanıyordu. Orman yolunda hızla virajı döndüğü iddia edilen 17 yaşındaki sürücü yolda ATV motorunu tamir etmeye çalışan 5 arkadaşa çarptı. 2 kişi yola savruldu, 2 kişi şarampolden ormanlık alana yuvarlandı, bir kişiyi ise aracın altına alarak sürükledi. Aynı günün sabahında kazayı yapan 17 yaşındaki çocuk ve annesi yazar Eylem Tok Mısır’a kaçtı. 29 yaşındaki bir çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Tahsin Arslan aracın altında kaldığı için beyin kanaması geçirdi. KAYIP TELEFONU ŞOFÖR KARAKOLA TESLİM ETTİ Ana oğul kaçtıkları ortaya çıkan Eylem Tok’un yaralıların telefonunu da elinden aldığı, bu sebeple yaralıların yardım isteyemediği de iddia edilmişti. Eylem Tok telefonu aldığı iddialarını yaptığı yazılı açıklamayla kesin bir dille yalanladı. Bu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Ardından kırmızı bülten talebinde bulundu. Kaçtıkları tespit edilen Mısır’dan da şüphelilerin iade edilmesi istendi.