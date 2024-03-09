8 Mart mesajı

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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine tüm kategorilerde yine zirveye oturdu.

'Kızılcık Şerbeti'; ilk 100 program arasında birinci oldu.

AB Grubu... 9.97 izlenme oranı 27.08 izlenme payı.

ABC1 20+... 9.52 izlenme oranı 23.83 izlenme payı.

Total Grubu... 7.68 izlenme oranı 19.47 izlenme payı.

Her cuma sosyal medyanın gündemini belirleyen dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 8 saat X’in TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölüme Çimen ‘in, Gökhan ile evlenmek için aldığı karar damga vururken Çimen etiketi hem Türkiye hem de Dünya gündemine girerek çok konuşuldu. Çimen, dünya gündeminde 1 saat 45 dakika TT listesinde yer aldı.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADINLARINDAN ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

'Kızılcık Şerbeti', ekibi kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı bir mesaj paylaştı. Dizi yayına girmeden önce ekrana gelen anonsta Evrim Alasya’nın; “Biz Kızılcık Şerbeti ekibi kadınları olarak bir günümüzün değil her günümüzün saygı ve sevgi ile geçmesini, şiddetin ve ayrımcılığın son bulmasını diliyoruz. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle” sözleri dikkat çekti.

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'Kızılcık Şerbeti' kadınlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı;

ÇİMEN’İN ALDIĞI KARAR BÖLÜME DAMGA VURDU!

Yayınlanan bölümde neler oldu?

Dizinin ekrana gelen 54'üncü bölümünde; Abdullah ve Alev’in beklenen yüzleşmesi gerçekleşti. Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah ikinci bir şans istedi fakat Alev, bebeğini babasız büyüteceğini açıkladı. Pembe, Abdullah’a bu çocuğun doğmayacağını söylerken, Fatih ve Mustafa da babalarıyla karşı karşıya gelerek annelerinin yanında oldular. Öte yandan Nursema’dan, Umut’un evi terk ettiğini öğrenen Abdullah, Umut’la sert bir konuşma yaparak bir karar vermesini istedi. Kıvılcım ve Ömer’in el ele göz göze şarkı söyleyip dans ettiği aşk dolu sahneler bölümün unutulmaz anlarına girdi. Baş başa bir gün geçiren Görkem ve Fatih ise evlenmeye karar verdiler. Görkem, Fatih’e ailesini ikna edeceğine dair söz verdi. Çok aşık olduğunu söyleyen Çimen, Doğa’ya Gökhan’la yaşadıkları aşkı anlattı. Doğa ve Çimen, evli olan Gökhan’ın eşi Hilal’e ulaşarak her şeyi anlatmaya karar verdiler. Tansiyonun yükseldiği bölümde kocasının aldattığını öğrenen Hilal’ın boşanmak istemesi ve babası Resul’un bu durumu öğrenmesi Gökhan’ı köşeye sıkıştırdı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi bölümün final sahnesine damga vurdu.

İşte nefeslerin tutulduğu o final sahnesi;

Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken, dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan eşlik ediyor.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...