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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve ABD'li Senatörlerle görüşmesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı marjında ABD Bakan Yardımcısı Kurt Campbell’la görüşmesinin ardından iki ülke bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Washington’da düzenlenen yedinci toplantısına başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, "Stratejik Mekanizma kapsamında 7 Mart'ta, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılımıyla açık, işbirliğine dayalı, stratejik görüşmeler gerçekleştirilmiş, ardından 8 Mart'ta Bakan Fidan ve Bakan Blinken bir araya gelmişlerdir." denildi.

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"Birçok konuda ilişkiler güçlenecek"

Açıklamada, "Bakan Fidan ve Bakan Blinken, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve ortaya çıkan küresel sınamaların ele alınmasına imkan veren, sonuç odaklı, ileriye dönük, ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir. İki Bakan Türkiye-ABD ilişkilerinin bölgesel öncelikler, terörle mücadele, savunma işbirliği, ekonomik büyüme, ticaret, enerji güvenliği ve iklim değişikliği ile insanlar arası bağlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesini ele almıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve ABD'nin ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatma kararı aldığının belirtildiği ortak açıklamada, “Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur" ifadesi kullanıldı.

"Suriye krizi tüm yönleriyle ele alındı"

Fidan ve Blinken'ın Suriye krizini tüm yönleriyle ele aldığı ifade edilen açıklamada, "Türkiye ile ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriyelilerin önderliğinde, Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi sürece olan bağlılıklarını tekrarlamışlardır." denildi.

Ortak açıklamada, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ bağlantılı tutukluların ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin rehabilite edilebilecekleri ve kendi toplumlarına yeniden entegre edilebilecekleri ve gerektiği şekilde adalete teslim edilebilecekleri menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin önemi yinelendi.

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Bakan Blinken'ın, ABD'nin Türkiye'yi ve Türk çıkarlarını hedef alan terör örgütü PKK, DHKP-C ve DEAŞ’ı kınadığını yinelediği bildirilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, DEAŞ’ın Suriye ve Irak'ta kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemiş ve Afrika ve Orta Asya'da bulunan DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturdukları tehdide karşı işbirliğini ele almışlardır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Fidan ve Blinken'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu ve böyle bir anlaşmanın bölgesel istikrar, işbirliği ve refahı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

"NATO ortaklığı dayanışması kuvvetlendirilecek"

Fidan ve Blinken'ın, Washington'da yapılacak 75. NATO Zirvesi öncesinde mevcut tehditler ve zorluklar karşısında NATO içindeki koordinasyon ve dayanışmayı güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"İki Bakan, müttefikler olarak kolektif savunmaya ve NATO'nun Açık Kapı Politikasına olan köklü bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir. NATO'nun en büyük iki silahlı kuvveti olarak her iki taraf da taahhütlerin yanı sıra kabiliyetleri geliştirmek, birlikte çalışabilirliği sağlamak ve kolektif güvenliğin gücünü arttırmak için yeniden tesis edilen iki yönlü savunma ticareti ilişkisinin önemini yinelemiştir. İki Bakan, İsveç'in 32. NATO müttefiki olarak teşkilata katılımını ve bu katılımın İttifakı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirecek olmasını memnuniyetle karşılamıştır."

Taraflar Gazze'de çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgularken, iki ülke ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.