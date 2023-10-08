Samsun'daki hayvan hastanesinde dehşet!

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Olay, 5 Ekim´de OMÜ Hayvan Hastanesi'nde meydana geldi. Müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., iddiaya göre, ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlerden tedavi etmesini istedi.

Tedaviye alınan köpek kurtarılamayınca Z.H. ve A.K., sorumlu tuttukları 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darp etti.

STAJYER ÖĞRENCİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Stajyer öğrencilerden biri geçirdiği kalp krizi sonucu sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Öğrencinin yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İki veteriner hekim ve iki öğrenci ise darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.