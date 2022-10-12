Samsun'da yaşandı! Bindiği taksiyi tüfekle gasp etti

Samsun'da yolcu gibi bindiği taksiyi gasp ederek kaçan R.A. (17) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.A., ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için çaldım’ dedi.
DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde bulunan valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı taksiye binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksi sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit ederek aracından indirdi. Tuzcu taksiyi gasp ederek uzaklaşan R.A.’yı ihbar etti.
"GEZİP EĞLENMEK İÇİN ÇALDIM"
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine taksinin yakalanması için çalışma başlattı. Canik ilçesinde polis ekiplerince yapılan kovalama sonucu durdurulan taksinin ön koltuğundan olayda kullanılan tüfek ele geçirildi. R.A. ise gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A. ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek taksi için çaldım’ dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı.
"TAKSİCİ DURAĞI ARAYARAK, 'KAFAMA SİLAH DAYADILAR' DEDİ"
Şüphelinin taksiye binmeden önce valizlerini taşımasına dahi yardımcı olduğunu belirten İbrahim İzik, Sabah 8’de durağa arkadaşlarımın yanına geldim. O sırada bekleyen biri vardı. 'Taksi mi bekliyorsun kardeşim' dedim. Evet dedi. Ben de taksi durağından birini aradım. Hüseyin abi geldi. Çocuğa yardımcı olmak için çantalarını bagaja koydum. Sonrasında Hüseyin abi taksi durağını arayıp yardım istedi. Biri beni buradan alsın. Kafama silah dayadılar. Gasp ettiler beni dedi. Neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık. Sorun yaşadığı birileri mi oldu. Elinde telefon vardı. Biri yönlendirmiş olabilir dedi.
"SAMSUN'DA OLAYLAR ARTMAYA BAŞLADI"
Taksici Hüseyin Tok da Bu tür olaylar Samsun’da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Buna benzer konuları yaşıyoruz. Ya bıçak çıkartıyor ya tabanca çıkartıp dayıyor. Kendimizi bir şekilde kurtarıyoruz ama hiç can güvenliğimiz yok. Buna bir yaptırım olması lazım. Panik butonu, kamera sistemi muhakkak olması gerekiyor diye konuştu.
Taksici Vedat İshak ise, Buna artık çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde bu iş olmuyor. Ben biber gazı gibi ufacık bir şey koyuyoruz arabaya onu alıyorlar. Kendimizi koruyacak bir şeyler yapmaları lazım artık. Bu olayları İstanbul’da görüyorduk. Şimdi Samsun’da yaşamaya başladık. O çocuk arkadaşımızı vurabilirdi. Önlem diye hiçbir şey yok ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!