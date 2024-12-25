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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 00:57 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:57
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Bir ikamette arama yapan ekipler, 840 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.K. (18), K.D. (21) ile 2 çocuk emniyete götürüldü.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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