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        Haberler Gündem Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 01:33 Güncelleme: 06.04.2025 - 01:33
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 127,97 gram sentetik uyuşturucu, 21,10 gram esrar, 59 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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