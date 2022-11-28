Samsun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA'nın haberine göre, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Hacılı mevkisinde, Hamza Gül'ün kullandığı (70) kamyonet ile Okan B. (38) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücü Hamza Gül ile eşi Meliha Gül sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücü ile araçta bulunan Muhammet K. (21), Nur Ç. (30), Mustafa Ö. (26), Sefa Y. (22) yaralandı.

Yaralılar Samsun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.