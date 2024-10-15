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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 yedek şarjör, 3 bin 798 mermi, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirmede ve silah tamirinde kullanılan mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan B.U, M.A, A.D. ve Y.K. emniyete götürüldü. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.