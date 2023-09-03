Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı. Kentte ayrıca taşkın suları nedeniyle bir hastaneyi de su bastı.