Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yaşar Kurt (59) idaresindeki otomobil, Eğrikum mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan Yaşar Kurt (59), Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Kurt'un hastanedeki görevlilere, araçta yanında bir kişi daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler yeniden çalışma başlattı.

Vinçle kanaldan çıkarılan aracın içinde bulunan Fahri Bilgili'nin (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.