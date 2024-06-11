Samsun'da Oğuzhan Koç rüzgârı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'u on binlerce Samsunlu dinledi.

Oğuzhan Koç; 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın Bizi', 'Ayy', 'Yüzük', 'Bu Nasıl Aşk', 'Küsme Aşka', 'Gül ki', 'Yoksa Yasak', 'Yalanı Bırak' gibi onlarca hit şarkısını on binlerce Samsunluyla beraber söyledi.