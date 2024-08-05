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        Haberler Gündem Samsun'da narkotik denetimlerinde 5 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da narkotik denetimleri: 5 gözaltı

        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:14
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        Samsun'da narkotik denetimleri: 5 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kıran ve Pazar mahallelerinde belirlenen adres ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 115 sentetik ecza, 18,86 sentetik uyuşturucu, 0,42 gram esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

        Denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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