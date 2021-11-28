İHA

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Kör idaresindeki 55 BEG 25 plakalı motosiklet ile Yusuf Ceran yönetimindeki 55 ABZ 295 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar Kör ile motosiklette yolcu olarak bulunan Efe Özay yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.