Minibüs şarampole devrildi: 8 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi'nde Cemal Y. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.