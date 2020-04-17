Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucu Ay'a, Kovid-19 teşhisi konuldu.

AA'nın haberine göre, hastanede tedavisine başlanan Ay, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti. Son yapılan testin negatif çıkması üzerine Ay, 14 gün evde kendini izole etmesi önerilerek taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Ay, doktorlara teşekkür etti.

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