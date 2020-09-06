Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı´nda meydana geldi. Betül A., yönetimindeki 55 SE 282 plakalı otomobilin kontrolü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, refüjü aşarak yolun sağındaki boş alana girerek durdu.

Betül A., kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücüyü, trafik polisleri ve çevredekiler sakinleştirdi.