Samsun'da fındık bahçesinde kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesine kenevir ektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Fındık bahçesinde yapılan aramada 16 kök Hint keneviri ele geçirildi
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçede bir kişinin fındık bahçesine kenevir ektiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; söz konusu soruşturma kapsamında, İ.A. (55) gözaltına alınırken, fındık bahçesinde yapılan aramada 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Samsun Terme'de 8 kilogram esrar ile 17 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir evde bulunan yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.C'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, 8 kilogram esrar ile 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.