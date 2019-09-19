Polis olası faciayı önlemişti

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da ayrıldığı eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Ö., dışarıda bulunan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp, kapıyı çaldı. Korku ve paniğe kapılan anne, kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile çocukları ve eski eşi Özgecan Y.'yi rehin aldı. Tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.
POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ
Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, rehin alınma olayının yaşandığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Ö. ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Şahin Ö., sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.
OLASI FACİA ÖNLENDİ
2 ve 7 yaşındaki çocuklar anneleriyle beraber evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Ö., olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ
Şahin Ö.'nün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 2 yıl önce görülen boşanma davası öncesi Özgecan Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Şahin Ö.'nün bu suçtan dolayı devlet memurluğu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
OLAY GÜNÜ KORUMA TALEP ETMİŞ
Özgecan Y.'nin de son günlerde davranışlarından rahatsızlık duyduğu eski eşi Şahin Ö.'den korunmak için olaydan önce karakola giderek, korunma tedbiri uygulanmasını talep ettiği de ortaya çıktı.
POLİS MEMURLARINA BAŞARI BELGESİ
Öte yandan, silah sesi üzerine kapıyı kırıp içeri girerek, şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran ve olası bir aile katliamını önleyen polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon'a Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgesi verilip 'ayın polisleri' seçildi.
"POLİS HAYATIMI KURTARDI"
Hastanede polis kontrolünde tedavisi tamamlanan Şahin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koltuk değneği ile yürüyerek adliyeye çıkarılan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Psikolojim çok bozuktu. Polis benim hayatımı kurtardı. Eğer beni vurmasaydı kafama sıkacaktım. Polis kendimi vurmamam için bana ateş etti" dedi.
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