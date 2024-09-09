Samsun'da balık tutarken akıma kapılan kişi öldü
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Terme ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde dere kenarında balık tutan Nuhbey Çakır (55), savurduğu oltasının elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın naaşı otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.