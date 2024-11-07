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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 64 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:11
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        Samsun'da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çay Mahallesi 64. Sokak'ta yaşayan Ulutan Doğrul'dan haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde Doğrul'u hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Doğrul'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Samsun
        #ölüm
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