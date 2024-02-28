Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun Ayvacık'ta, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (41) saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.