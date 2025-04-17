Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Yarı finale adına yazdıran ilk takımlar belli oldu. Buna göre; Aston Villa'yı eleyen PSG ve Borussia Dortmund'u Devler Ligi'nde saf dışı bırakan Barcelona yarı finale adını yazdıran ilk takımlar oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu?" İşte Şampiyonlar Ligi yarı final maç takvimi...