Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 puan! Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor, çıktıkları mücadelelerde sadece 1 puan kazanabildi.

Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puan kazandı. Bu, Türkiye'nin Avrupa kupalarında elde ettiği tek puan oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE 0 ÇEKTİK!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ise rakiplerine mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Getafe'ye 1-0'lık skorla kaybederken Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi.

Başakşehir ise konuk olduğu Roma'ya direnemedi ve 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.