19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya geliyor.
ROMA - BAŞAKŞEHİR
STAT: Roma Olimpiyat Stadı
HAKEM: Xavier Estrada Fernandez
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 2
ROMA: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Cristante, Diawara, Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Mahmut, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Arda, Guldbransen
Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.
OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.
21. RANDEVU
Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçında... Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 29 gole engel olamadı.
Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçında... Buruk idaresinde Avrupa'da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenildi. Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.
DEPLASMANDA 11. MAÇ
Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
EN GOLCÜ VİSCA
Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
AVRUPA'DA İLKLERİ
- Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.
- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.
- Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.
- Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.
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