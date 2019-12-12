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Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi. D Grubu'nda Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı

12.12.2019 - 01:41 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16'ya kalmayı garantileyen Paris Saint-Germain, Real Madrid (A Grubu),Bayern Münih, Tottenham (B Grubu) ve Juventus'un (D Grubu) ardından tur atlayan son takım da belli oldu.

D Grubu karşılaşmalarında Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk, Club Brugge ve Olympiakos gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0

Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya): 1-3

TakımlarOGBMAYAvP
PSG65101721516
Real Madrid6321148611
Club Brugge6033412-83
Galatasaray6024114-132

B Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

TakımlarOGBMAYAvP
Bayern Münih66002451918
Tottenham63121814410
Olympiakos6114814-64
Kızılyıldız6105320-173

D Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya): 0-2

Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

TakımlarOGBMAYAvP
Juventus6510124816
Atletico Madrid631285310
Bayer Leverkusen620459-46
Lokomotiv Moskova6105411-73

Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
C Grubu: Manchester City, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
E Grubu: Liverpool, Napoli
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon
H Grubu: Valencia, Chelsea

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