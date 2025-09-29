Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 30 Eylül'de (yarın) oynanacak maçlarla açılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Eylül Salı (Yarın):
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Galatasaray-Liverpool
22.00 Pafos-Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain