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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi: UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E, F, G ve H Gruplarında maçlar oynandı. İşte gecenin karşılaşmaları ve sonuçları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 00:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:28
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        • 1

          E Grubu mücadelesinde İspanyol takımı Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3-2 yendi.

        • 2

          Atletico Madrid'in golleri 12 ve 47. dakikalarda Morata ve 45+4 dakikada Griezmann'dan gelirken Feyenoord'un gollerini ise 7. dakikada Hermosa (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Hancko kaydetti.

        • 3

          Grubun diğer karşılaşmasında ise Celtic ile Lazio, İskoçya'da karşı karşıya geldi. Celtic, Kyogo Furuhashi'nin golüyle 1-0 öne geçerken Lazio Matias Vecino ile yanıt verdi. Uzatma dakikalarında Pedro, İtalyan ekibine 3 puanı getirdi.

        • 4

          H Grubu'nda oynanan maçta ise Belçika takımı Royal Antwerp, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.

        • 5

          Shakhtar Donetsk'in golleri 48 ve 76. dakikalarda Sikan ve 71. dakikada Rakitskyy'den gelirken, Royal Antwerp'in gollerini ise 3. dakikada Muja ve 33. dakikada Balikwisha kaydetti.

        • 6

          F Grubu'ndaki mücadelede Newcastle United, grubun favorisi PSG'yi ağırladı. PSG baştan sonra topa sahip olsa da gülen taraf İngiliz ekibi oldu.

        • 7

          Newcastle United 17'de Almiron, 39'da Burn, 50'de Longstaff, 90'da ise Schar ile 4 gol bulurken Fransa temsilcisinin tek golü 56'da Lucas Hernandez'den geldi. Newcastle United bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken PSG ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        • 8

          Grubun diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Milan karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadelenin ardından Alman ekibi puanla tanışırken Milan ise haftayı 2 puanla noktaladı.

        • 9

          G Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk etti. Kızılyıldız, eski Adana Demirsporlu Cherif Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        • 10

          İkinci yarıya hızlı başlayan Young Boys 48'de Ugrinic, 61'de Itten'in golleriyle öne geçerken maçın sonucunu 88'de sahne alan Bukari söyledi: 2-2. Bu beraberliğin ardından iki ekip de puanla tanıştı.

        • 11

          Gruptaki diğer mücadelede ise lider Manchester City, ilk maçını kazanan RB Leipzig'e konuk oldu. İngiliz ekibi 25'te Foden ile 1-0 öne geçerken Openda 48'de yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

        • 12

          Manchester City 84'te Alvarez ve 90'da Doku ile iki gol daha buldu ve maçı da 3-1 kazandı. İngiliz ekibi bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti, Leipzig ise 3 puanda kaldı.

        • 13

          H Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise lider Barcelona, ilk maçını kazanan Porto'ya konuk oldu. 45'te Ferran Torres ile öne geçen Katalan ekibi müsabakayı da 1-0'lık skorla kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Porto ise haftayı 3 puanla tamamladı.

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