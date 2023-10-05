Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E, F, G ve H Gruplarında maçlar oynandı. İşte gecenin karşılaşmaları ve sonuçları
- 1
E Grubu mücadelesinde İspanyol takımı Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3-2 yendi.
- 2
Atletico Madrid'in golleri 12 ve 47. dakikalarda Morata ve 45+4 dakikada Griezmann'dan gelirken Feyenoord'un gollerini ise 7. dakikada Hermosa (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Hancko kaydetti.
- 3
Grubun diğer karşılaşmasında ise Celtic ile Lazio, İskoçya'da karşı karşıya geldi. Celtic, Kyogo Furuhashi'nin golüyle 1-0 öne geçerken Lazio Matias Vecino ile yanıt verdi. Uzatma dakikalarında Pedro, İtalyan ekibine 3 puanı getirdi.
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- 4
H Grubu'nda oynanan maçta ise Belçika takımı Royal Antwerp, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.
- 5
Shakhtar Donetsk'in golleri 48 ve 76. dakikalarda Sikan ve 71. dakikada Rakitskyy'den gelirken, Royal Antwerp'in gollerini ise 3. dakikada Muja ve 33. dakikada Balikwisha kaydetti.
- 6
F Grubu'ndaki mücadelede Newcastle United, grubun favorisi PSG'yi ağırladı. PSG baştan sonra topa sahip olsa da gülen taraf İngiliz ekibi oldu.
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- 7
Newcastle United 17'de Almiron, 39'da Burn, 50'de Longstaff, 90'da ise Schar ile 4 gol bulurken Fransa temsilcisinin tek golü 56'da Lucas Hernandez'den geldi. Newcastle United bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken PSG ise haftayı 3 puanla tamamladı.
- 8
Grubun diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Milan karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadelenin ardından Alman ekibi puanla tanışırken Milan ise haftayı 2 puanla noktaladı.
- 9
G Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk etti. Kızılyıldız, eski Adana Demirsporlu Cherif Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
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- 10
İkinci yarıya hızlı başlayan Young Boys 48'de Ugrinic, 61'de Itten'in golleriyle öne geçerken maçın sonucunu 88'de sahne alan Bukari söyledi: 2-2. Bu beraberliğin ardından iki ekip de puanla tanıştı.
- 11
Gruptaki diğer mücadelede ise lider Manchester City, ilk maçını kazanan RB Leipzig'e konuk oldu. İngiliz ekibi 25'te Foden ile 1-0 öne geçerken Openda 48'de yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.
- 12
Manchester City 84'te Alvarez ve 90'da Doku ile iki gol daha buldu ve maçı da 3-1 kazandı. İngiliz ekibi bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti, Leipzig ise 3 puanda kaldı.
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- 13
H Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise lider Barcelona, ilk maçını kazanan Porto'ya konuk oldu. 45'te Ferran Torres ile öne geçen Katalan ekibi müsabakayı da 1-0'lık skorla kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Porto ise haftayı 3 puanla tamamladı.