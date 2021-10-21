VILLARREAL 4 KÖŞE!

F Grubu'nun diğer maçında Villarreal, Young Boys'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. 6'da Pino 16'da Moreno ile öne geçen Villarreal devreyi de 2-0 önde tamamladı. Young Boys, 77'de Meschack'ın golüyle ümitlense de İspanyol temsilcisi 88'de Moreno, 90'de Chukwueze ile iki gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.