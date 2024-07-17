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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım 2. eleme turuna çıktı - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım 2. eleme turuna çıktı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:28
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        Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım 2. eleme turunda
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, bugün 6 maçla tamamlanacak.

        Eşleşmelerdeki iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

        Ballkani-UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)

        HJK Helsinki-Panevezys: 1-1, 0-3

        Lincoln Red-Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)

        Pyunik-Dinamo Minsk: 0-1, 0-0

        Celje-Flora Tallinn: 2-1, 5-0

        Steaua Bükreş-Virtus: 4-0, 7-1

        Shamrock Rovers-Vikingur: 2-1, 0-0

        Decic Tuzi-The New Saints: 1-1, 0-3

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