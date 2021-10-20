BENFICA: Vlachodimos, Lucas, Otamendi, Vertonghen, Almeida, Mario, Weigl, Grimaldo, Silva, Nunez, Yaremchuk

YEDEKLER: Leite, Gilberto, Ferro, Meite, Pizzi, Taarabt, Bernardo, Ramos, Soares, Gonçalves, Radonic, Rodrigues

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez, Sabitzer, Kimmich, Coman, Müller, Sane, Lewandowski

YEDEKLER: Früchtl, Richards, Sarr, Kouassi, Stasinic, Gnabry, Roca, Tolisso, Musiala, Choupo-Moting

TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo

YEDEKLER: Henderson, Bailly, Dalot, Telles, Pogba, Mata, Lingard, Matic, Van de Beek, Elanga, Cavani, Sancho

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

ATALANTA: Musso, Roon, Merih, Palomino, Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Ilicic, Muriel

YEDEKLER: Rossi, Sportiello, Pezzella, Scalvini, Lovato, Malinovskyi, Mirancuk, Zapata, Piccoli

TEKNİK DİREKTÖR: Gian Piero Gasperini

YOUNG BOYS: Ballmoos, Ngamaleu, Camara, Lauper, Lelort, Garcia, Aebischer, Pereira, Fassnacht, Siebatcheu, Meschack

YEDEKLER: Zbinden, Laidani, Bürgy, Maceiras, Rieder, Spielmann, Sierro, Sulejmani, Jankewitz, Hefti, Kanga, Mambimbi

TEKNİK DİREKTÖR: David Wagner

VILLARREAL: Rull, Foyth, Albiol, Torres, Pedraza, Coquelin, Capoue, Parejo, Pino, Groeneveld, Moreno

YEDEKLER: Asenjo, Gaspar, Estupinan, Moreno, Mandi, Iborra, Chukwueze, Pena, Trigueros, Pena, Gomez, Alcacer, Raba

TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

LILLE: Grbic, Zeki, Fonte, Djalo, Mandava, Sanches, Andre, Onana, Bamba, David, Burak

YEDEKLER: Jakubech, Gudmundsson, Xeka, Yusuf, Angel Gomes, Niasse, Ikone, Lihadji, Weah

TEKNİK DİREKTÖR: Jocelyn Gourvennec

SEVILLA: Bono, Navas, Carlos, Rekik, Acuna, Delaney, Fernando, Torres, Suso, Ocampos, Mir

YEDEKLER: Dmitrovic, Vacas, Montiel, Augustinsson, Jordan, Rakitic, Rodriguez, Gomez, El Haddadi, Lamela, Carmona, Romero

TEKNİK DİREKTÖR: Julen Lopetegui

ZENIT: Kritsyuk, Karavaev, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Wendel, Barrios, Santos, Malcom, Claudinho, Dzyuba

YEDEKLER: Kerzhakpv, Krugovoi, Khotulev, Kuzyaev, Mostovoy, Erokhin, Kravtsov, Azmoun, Sutormin, Kumetsov, Byazrov

TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Semak

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Sandro, Locatelli, Bentancur, McKennie, Chiesa, Bernardeschi, Morata

YEDEKLER: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Rugani, Arthur, Ramsey, Kean, Kulusevski

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

CHELSEA: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Kante, Mount, Azpilicueta, Jorginho, Chilwell, Lukaku, Werner

YEDEKLER: Arrizabalaga, Bettinelli, Alonso, Chalobah, James, Kovacic, Loftus-Cheek, Saul, Barkley, Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

MALMÖ: Dahlin, Larsson, Nielsen, Brorsson, Pena, Christiansen, Berget, Innocent, Olsson, Colak, Birmancevic

YEDEKLER: Ellborg, Diawara, Moisander, Eile, Erdal, Gwargis, Nalic, Björkqvist, Abubakari, Lidman

TEKNİK DİREKTÖR: Jon Dahl Tomasson