Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi maç takvimi 19 Eylül: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Şampiyonlar Ligi maç takvimi 19 Eylül: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. 36 takım Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda kupa için mücadele ediyor. Futbolseverler yoğun maç takviminden dolayı karşılaşmaların saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, 19 Eylül 2024 Perşembe Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başladı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek maçlar da belli oldu. Bu noktada 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 19 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          19 Eylül Perşembe

          19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) - TRT 1

          19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) - Tabii Spor

          22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) - Tabii Spor

        • 3

          22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) - Tabii Spor 2

          22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) - TRT 1

          22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) - Tabii Spor 2

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu TRT oldu. Devler Ligi maçları TRT 1, Tabii Spor, Tabi Spor 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Devler Ligi’nde 8 haftalık fikstür belli oldu. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa