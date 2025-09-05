Şampiyonlar Ligi ekibi Ognjen Mimovic'e talip!
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Ognjen Mimovic'e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC talip oldu
Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi devam ederken çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Mozzart Sport'un haberine göre; yeni bir sağ bek arayışında olan Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Pafos, sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan Ognjen Mimovic'i transfer etmek istiyor.
Ayrıca haberde Kıbrıs ekibinin, 21 yaşındaki genç futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe’ye resmi bir teklif gönderdiği öne sürüldü.
2024/25 kış transfer döneminde 6.7 milyon Euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer edilen Ognjen Mimovic, Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmi maça çıkamadı.