        Şampiyonlar Ligi ekibi Ognjen Mimovic'e talip!

        Şampiyonlar Ligi ekibi Ognjen Mimovic'e talip!

        Fenerbahçe'de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Ognjen Mimovic'e, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Pafos FC talip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi devam ederken çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          Mozzart Sport'un haberine göre; yeni bir sağ bek arayışında olan Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Pafos, sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan Ognjen Mimovic'i transfer etmek istiyor.

        • 3

          Ayrıca haberde Kıbrıs ekibinin, 21 yaşındaki genç futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe’ye resmi bir teklif gönderdiği öne sürüldü.

        • 4

          2024/25 kış transfer döneminde 6.7 milyon Euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer edilen Ognjen Mimovic, Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmi maça çıkamadı.

