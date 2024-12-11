UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç takvimi belli oldu. Buna göre, Şampiyonlar Ligi’nde altıncı hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 mücadele oynanacak. Destekledikleri takımların mücadelelerini takip etmek isteyen futbolseverler, 11 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Aralık 2024 Şampiyonlar Ligi bugünkü maç programı…