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        Haberler Bilgi Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 11 ARALIK 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi günün maç programı 11 Aralık 2024: Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda altıncı hafta bugün oynanacak maçlarla sona eriyor. 11 Aralık 2024 Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın kapanışında bugün Borussia Dortmund-Barcelona ve Juventus-Manchester City gibi heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi 11 Aralık Çarşamba bugünkü maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:29
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç takvimi belli oldu. Buna göre, Şampiyonlar Ligi’nde altıncı hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 mücadele oynanacak. Destekledikleri takımların mücadelelerini takip etmek isteyen futbolseverler, 11 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Aralık 2024 Şampiyonlar Ligi bugünkü maç programı…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta heyecanı devam ediyor. 11 Aralık Çarşamba bugün birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

          Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

          Devler Ligi’nde, puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

        • 3

          11 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          20.45 Atletico Madrid-Slovan Bratislava (TRT Tabii Spor)

          20.45 Lille-Sturm Graz (TRT Spor)

          23.00 Borussia Dortmund-Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

          23.00 Juventus-Manchester City (TRT Tabii Spor)

          23.00 Benfica-Bologna (TRT Spor)

          23.00 Arsenal-Monaco (TRT Tabii Spor 2)

          23.00 Milan-Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 3)

          23.00 Feyenoord-Sparta Prag (TRT Tabii Spor 4)

          23.00 Stuttgart-Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

          Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 6
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