Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Bayern Münih, Chelsea'yi konuk ediyor. Hatırlanacağı üzere iki takım 2013 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, penaltılara giden maçta kupaya uzanan taraf İngiliz ekibi olmuştu. Peki, Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nin ilk haftasında Byaern Münih evinde Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bayern Münih- Chelsea maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- Chelsea maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
