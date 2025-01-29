Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bayern Münih, Bratislava ile karşılaşacak. Kompany'nin öğrencileri, oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 15. sırada bulundu. Öte yandan 7 maçıda kaybeden zayıf rakibi Bratislava, 35. basamakta yer aldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Bayern Münih ile Bratislava arasında oynanacak. Play off hedefinde üst sıralara tırmanmak isteyen Bavyera ekibi, güçsüz rakibi Bratislava karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        • 2

          BAYERN MÜNİH- BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih- Bratislava maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman, Kane

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa