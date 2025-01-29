Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Bayern Münih ile Bratislava arasında oynanacak. Play off hedefinde üst sıralara tırmanmak isteyen Bavyera ekibi, güçsüz rakibi Bratislava karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...