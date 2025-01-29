Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Bayern Münih, Bratislava ile karşılaşacak. Kompany'nin öğrencileri, oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 15. sırada bulundu. Öte yandan 7 maçıda kaybeden zayıf rakibi Bratislava, 35. basamakta yer aldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Bayern Münih ile Bratislava arasında oynanacak. Play off hedefinde üst sıralara tırmanmak isteyen Bavyera ekibi, güçsüz rakibi Bratislava karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih- Bratislava maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
- 2
BAYERN MÜNİH- BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- Bratislava maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
- 3
BAYERN MÜNİH- BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11
Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Coman, Kane
- 5