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Haberler Futbol İtalya Şampiyon Napoli, Inter'in galibiyet serisini bitirdi

Napoli, Inter'in galibiyet serisini bitirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Napoli, konuk ettiği Inter'i 3-1 yendi

Giriş: 21.05.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Şampiyon Napoli, Inter'in galibiyet serisini bitirdi
AA

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda ligde haftalar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Napoli ile hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, 67. dakikada Anguissa ile 1-0 öne geçti.

Inter, 82. dakikada Lukaku ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Bu golden 3 dakika sonra Di Lorenzo, Napoli'ye yeniden üstünlüğü getiren golü attı: 2-1.

90+4. dakikada Gaetano, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-1.

Şampiyon Napoli, Inter'i 3-1 yenerek puanını 86 yaptı. Inter ise haftayı puansız kapatarak 66 puanla 3. sırada kaldı. Napoli mağlubiyetiyle Inter'in ligde 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek soyunduğu karşılaşmada görev almadı.

Serie A'nın 36. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar ise şöyle:

Lecce-Spezia: 0-0

Torino-Fiorentina: 1-1

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