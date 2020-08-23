İstanbul Beyoğlu Balıkpazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç artan kira maliyetleri sebebiyle şubesini kapatmak zorunda kaldı. Kokoreçte marka haline gelen işletme 1962 yılında önce Balıkpazarı'nda kurulmuş şöhreti ülke geneline yayılmıştı.
İLK BURADA KURULMUŞTU
Beyoğlu Şubesi'ni kapatma kararı alan Şampiyon Kokoreç için bu mekân tarihi bir anlam taşıyordu. 58 yıl önce ilk şubesini buraya kuran işletme daha sonra İstanbul'un çeşitli yerlerinde 10'un üzerinde şube açtı.
ŞÖHRETİ TÜRKİYE'YE YAYILDI
İstanbul'da kurulan Şampiyon Kokoreç'in şöhreti kulaktan kulağa yayıldı ve işletme önce Ankara'da 8 şube ardından da Anadolu'nun çeşitli kentlerinde toplam 14 şube açarak büyümeye gitti.
BEYOĞLU İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ
Şampiyon Kokoreç, başta kokoreç olmak üzere midye, sosis, patates kızartmasının özel acı sos ile birleşip taze çıtır ekmek arasında sunduğu zümküfül ile biliniyor.
MÜDAVİMLER KARARA ÜZGÜN
Şampiyon Kokoreç müdavimleri, işletmenin aldığı karar karşısında sosyal medyadan üzüntülerini ifade eden mesajlara yer verdi.
İşte onlardan birkaçı
O tarafa gitsem, mutlaka giderim. Ama Beyoğlu'na gitmek içimden gelmiyor yıllardır :( Şimdi zaten Corona ortamında öyle küçük barlara gitmek maalesef çok riskli olur.
Beyoğlu bir tarihe daha veda etti. Balık Pazarı'nda bulunan Şampiyon Kokoreç kapandı.
Epeydir uğramamıştım.Ancak hala yediğim en nefis kokoreçin Şampiyon ürünü olduğunu söyleyebilirim.Kokoreç dilimlerini sacda çıtırlaştırıp,kıydıktan sonra minik domateslerle hemhal ederek kırmızı biber ve kekik eşliğinde yuvarlak ekmeklerin içinde sunma ritüelini unutmayacağım.
Cok üzüldüm.. yüzlerce kez gitmisligim vardir.
Sokağa midye dolma yemeden girmezdim, üzüldüm.
Sebep ekonomik mi veya başka bir neden mi? İstanbul'a gelip kokoreç yemeden donmezdik çoğu insan gibi. Orası bile batıyorsa gerisini düşünemiyorum.
İyi ki son gittiğimde yemişim nostalji olsun diye yemiştim son şampiyonmuş gayet de güzeldi
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