Şampiyon Galatasaray, derbiye hazır

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbiyle sezonu kapatacak.