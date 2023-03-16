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Sampaoli: Turu geçmeyi hak ettik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek tur atlayan Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, turu hak ettiklerini söyledi.

Giriş: 16.03.2023 - 23:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sampaoli: Turu geçmeyi hak ettik
AA

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli, Kadıköy'de oynamanın zorluğuna değinerek, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltı kararı sonucunda kaybettik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Hak ettiğimiz düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde zor günler geçirdiklerini hatırlatan Arjantinli teknik adam, şunları kaydetti:

"Çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorunaydık. İyi sonuç almamız lazımdı. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bu oyunu lig maçlarında da oynamalı ve kapasitemizi göstermeliyiz. Final oynamayı tabiki düşünüyoruz. Daha da iyi oynamalı ve organize olmalıyız. Yarın kimle oynayacağımızı göreceğiz. Bu şekilde oynamalıyız. Bugün defansif olarak çok iyiydik. İkinci yarıda pozisyonlar da bulduk. Maçı berabere bitirebilir belki de kazanabilirdik."

Sampaoli, bir gazetecinin "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jesus kazandı" sorusuna "İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." şeklinde yanıt vererek sözlerini tamamladı.

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