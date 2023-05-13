Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul

Samandıra gişelerde otomobil beton bariyere çarptı

İstanbul Sancaktepe Kartal TEM Bağlantı yolu Samandıra gişelerde, otomobil beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Giriş: 13.05.2023 - 05:37 | Güncelleme: ABONE OL
Samandıra gişelerde otomobil beton bariyere çarptı
Gişelerde otomobil beton bariyere çarptı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 04:00 sıralarında Kartal TEM Bağlantı Yolu Samandıra gişelerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, gişelerden geçeceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü tedavi altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.