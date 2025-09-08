Samandağ’da 'Mizah Günleri' başlıyor

Samandağ Belediyesi, sanat ve edebiyatın önemli isimlerini bir araya getiren “Mizah Günleri” etkinliğini 12–13–14 Eylül tarihlerinde düzenliyor. İlçenin kültürel yaşamına renk katmayı hedefleyen ve ilk kez düzenlenecek olan bu etkinlik; gösterilerden film gösterimlerine, karikatür atölyelerinden imza günlerine kadar zengin bir program sunacak.

Ünlü İsimler Samandağ’da

“Mizah Günleri” kapsamında; senarist, yönetmen ve mizah yazarı Gani Müjde, karikatürist ve senarist Can Barslan, yazar ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, oyuncu ve müzisyen Renan Bilek, karikatürist Ayşen Baloğlu, Mustafa Akyol, Necmi Yalçın, senarist ve oyuncu Faruk Karaçay Samandağlılarla buluşacak. Katılımcılar, farklı oturumlarda hem eserlerini paylaşacak hem de söyleşiler aracılığıyla izleyicilerle etkileşim kuracak.

Etkinlik Mekanları

Etkinlikler, Karaçay Çok Amaçlı Salon, Yeşilada Çok Amaçlı Salon, Karaçay Polatköy Geçici Konaklama Merkezi gibi Samandağ’ın farklı noktalarında gerçekleşecek.

Üç gün sürecek programda; gösteriler, film gösterimleri, karikatür atölyeleri, imza günleri, söyleşiler, karikatür sergisi, portre çizimi gibi etkinlikler yer alacak. Katılımcılar hem sanatçıların eserlerini yakından tanıma hem de mizahın birleştirici gücüyle keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, etkinliğe dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Samandağ’da kültür ve sanatın gelişmesi için farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Mizah, toplumları bir araya getiren, yaraları saran ve hayatı daha anlamlı kılan bir dil. Bu etkinlikle ilçemize değerli sanatçıları getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı 12–14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Mizah Günleri’ne davet ediyoruz.”