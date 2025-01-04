Şam Havalimanı yurt dışı uçuşlara açılıyor

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." dedi.

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.