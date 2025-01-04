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        Haberler Dünya Şam Havalimanı yurt dışı uçuşlara açılıyor | Dış Haberler

        Şam Uluslararası Havaalanı 7 Ocak'ta yurt dışı uçuşlara açılacak

        Bir süredir uluslararası hizmet veremeyen Şam Uluslararası Havaalanı gereken düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 7 Ocak'ta yurt dışı uçuşlarına açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:39
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        Şam Havalimanı yurt dışı uçuşlara açılıyor
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        Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

        Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." dedi.

        Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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