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        Haberler Magazin Salvatore Adamo'nun konserleri iptal edildi - Magazin haberleri

        Salvatore Adamo'nun konserleri iptal edildi

        'Her Yerde Kar Var', 'Karlar Düşer', 'İsmini Haykırıyorum', 'Sevme Sen Beni' şarkılarıyla akıllarda yer edinen ve 6 ay önce İstanbul'a gelen İtalyan asıllı Belçikalı şarkıcı Salvatore Adamo, akciğer tıkanıklığı nedeniyle konserlerini iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:43
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        • 1

          Şarkılarına Türkçe sözler yazılan İtalyan asıllı Belçikalı şarkıcı Salvatore Adamo'dan hayranlarını üzen haber geldi. Adamo, akciğer tıkanıklığı nedeniyle konserlerini iptal etti.

          Brüksel'de vermesi planlanan konser ocak ayına ertelenen Salvatore Adamo'nun tekrar sahneye çıkması için zamana ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

        • 2

          80 yaşındaki Salvatore Adamo, 1960'ların ortasında 20'li yaşlarında ünlü olmuştu. İlk konserini verdiği Ancienne Belgique'te yapılacak bu konsere kadar Adamo'nun iyileşmesi umuluyor.

          1943'te İtalya'nın Comiso kentinde doğan, 3 yaşındayken ailesiyle Belçika'ya taşınan Adamo, yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca romantik müziğin küresel simgesi haline gelmişti.

          10 İspanyolca albümün yanı sıra Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Türkçe de şarkılar söyledi. Son albümü 'In French Please', 2023'ün ilk aylarında çıkmıştı. Adamo, bu albümde Elton John ve Bob Dylan gibi isimlerin efsane şarkılarını Fransızca seslendirdi.

        • 3

          Türkiye'de de bir dönem çok popüler olan Salvatore Adamo'nun birçok şarkısı Türkçe'ye uyarlanmıştı.

          Fecri Ebcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'ın yabancı şarkılara Türkçe söz yazarak başlattığı aranjman akımında şarkıları Türkçe'ye en çok uyarlanan isimlerden biri olan Adamo'nun şarkılarını Fecri Ebcioğlu Türkçeleştirmişti.

        • 4

          Salvatore Adamo, bu Türkçe sözlerle şarkılarını yeniden seslendirerek plak da çıkarmıştı. Bu albümde 'Her Yerde Kar Var', 'Sen Sevme Beni' ve 'İsmini Haykırıyorum' yer aldı. Bu plak Sahibinin Sesi Plak şirketinden piyasaya çıkmıştı.

          1965'te Ajda Pekkan, Salvatore Adamo'nun ünlü Tombe La Neige şarkısını onun aksanıyla 'Her Yerde Kar Var' olarak okumuş ve şarkı büyük ilgi çekmişti.

        • 5

          Salvatore Adamo'nun şarkılarından aranje edilen eserler arasında 'Karlar Düşer', 'Aşkımız Yazılsaydı Semaya', 'Aşksız Olmaz Bu Dünya', 'Dön Bana Sen', 'Gel Esmerim', 'Gelme Sen Rüyama' ve 'Komşu Kızı' da sayılabilir.

          Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon

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