Salvatore Adamo'nun konserleri iptal edildi

Salvatore Adamo, bu Türkçe sözlerle şarkılarını yeniden seslendirerek plak da çıkarmıştı. Bu albümde 'Her Yerde Kar Var', 'Sen Sevme Beni' ve 'İsmini Haykırıyorum' yer aldı. Bu plak Sahibinin Sesi Plak şirketinden piyasaya çıkmıştı.

1965'te Ajda Pekkan, Salvatore Adamo'nun ünlü Tombe La Neige şarkısını onun aksanıyla 'Her Yerde Kar Var' olarak okumuş ve şarkı büyük ilgi çekmişti.